Colan TotteCo,Ltd Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Colan TotteCo,Ltd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 37,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,82 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Colan TotteCo,Ltd Registered einen Umsatz von 1,33 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at