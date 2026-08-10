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10.08.2026 06:31:29
Colan TotteCo,Ltd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Colan TotteCo,Ltd Registered lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 44,29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Colan TotteCo,Ltd Registered 37,79 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 2,53 Milliarden JPY gegenüber 1,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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