09.02.2026 06:31:29
Colan TotteCo,Ltd Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Colan TotteCo,Ltd Registered hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 46,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 57,97 JPY je Aktie erzielt worden.
Colan TotteCo,Ltd Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
