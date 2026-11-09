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09.11.2026 06:31:29
Colan TotteCo,Ltd Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Colan TotteCo,Ltd Registered äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 37,29 JPY. Im letzten Jahr hatte Colan TotteCo,Ltd Registered einen Gewinn von 26,62 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,14 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 166,10 JPY. Im Vorjahr hatte Colan TotteCo,Ltd Registered 146,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,00 Milliarden JPY gegenüber 6,92 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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