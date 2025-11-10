Colan TotteCo,Ltd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Colan TotteCo,Ltd Registered lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,62 JPY gegenüber 18,19 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,85 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Colan TotteCo,Ltd Registered einen Umsatz von 1,45 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 146,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Colan TotteCo,Ltd Registered ein EPS von 113,51 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Colan TotteCo,Ltd Registered 6,92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at