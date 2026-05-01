Colbun gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Colbun hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CLP gegenüber 4,33 CLP im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Colbun in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 362,11 Milliarden CLP im Vergleich zu 397,31 Milliarden CLP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at