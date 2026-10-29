Colbun legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Colbun hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,83 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,82 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Colbun in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 437,20 Milliarden CLP im Vergleich zu 372,12 Milliarden CLP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at