Cole Credit Property Trust IV gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cole Credit Property Trust IV präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Cole Credit Property Trust IV hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Cole Credit Property Trust IV 105,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 121,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at