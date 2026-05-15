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15.05.2026 06:31:29
Cole Credit Property Trust IV: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cole Credit Property Trust IV ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cole Credit Property Trust IV die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 98,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cole Credit Property Trust IV 106,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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