Cole Credit Property Trust IV: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cole Credit Property Trust IV ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cole Credit Property Trust IV die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 98,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cole Credit Property Trust IV 106,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at