Colgate Announces 4th Quarter and Full Year 2022 Results

4Q 2022 Net sales increased 5.0%, Organic sales increased 8.5% Full Year 2022 Net sales increased 3.0%, Organic sales increased 7.0% NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--Jan. 27, 2023-- Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) today reported results for fourth quarter and full year 2022.