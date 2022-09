Colgate Declares Regular Quarterly Dividend

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Colgate-Palmolive Co."

NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--Sep. 9, 2022-- The Board of Directors of Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) today declared a quarterly cash dividend of $0.47 per common share, payable on November 15, 2022 to shareholders of record as of October 21, 2022 .