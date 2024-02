Colgate Elects Brian Newman to Board of Directors

NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--Feb. 15, 2024-- Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) today announced that Brian Newman , Executive Vice President and Chief Financial Officer of United Parcel Service, Inc. (“UPS”), has been elected to Colgate's Board of Directors effective March 15, 2024 . Weiter zum vollständigen Artikel bei Colgate-Palmolive Co. Zum vollständigen Artikel