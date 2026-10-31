Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
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31.10.2026 15:43:16
Colgate-Palmolive: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, Colgate-Palmolive (NYSE:CL) announced broad-based organic sales growth across four of its five divisions. The enterprise relies on cost savings and dynamic pricing to offset persistent inflation in raw materials. Three things management said stand out.
Management moves aggressively to push higher prices into financial statements to protect operating margins. This pricing power protects profitability against rising input costs.
Internal cost-reduction programs generate savings to shield the business from commodity inflation. The Funding-the-Growth initiative gives the enterprise structural cost relief.
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|Colgate-Palmolive Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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|Colgate-Palmolive Co.
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