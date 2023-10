Colgate-Palmolive-Anleger zuversichtlich: Colgate-Palmolive optimistischer wegen Preiserhöhungen

Der Nettoerlös dürfte inklusive Zukäufen im Bereich Tiernahrung gegenüber dem Vorjahr um sechs bis acht Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Freitag in New York mit. Bislang hatte Konzernchef Noel Wallace am unteren Ende einen Prozentpunkt weniger auf dem Zettel. Im dritten Quartal seien der Absatz gegenüber dem Vorquartal gestiegen, betonte er.

In den drei Monaten bis Ende September setzte Colgate-Palmolive bei seinen Händlern und damit auch Verbrauchern höhere Preise durch. Der Nettoerlös stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar (knapp 4,7 Mrd Euro). Das war etwas mehr als von Branchenexperten erwartet. Der Konzern vertreibt neben der Zahngesundheitsmarke Colgate auch Produkte wie Seifen (Palmolive und Irish Spring) und Weichspüler (Softlan und Suavitel).

Das operative Ergebnis kletterte um knapp neun Prozent auf rund eine Milliarde Dollar. Unter dem Strich verdiente Colgate-Palmolive 708 Millionen Dollar nach 618 Millionen ein Jahr zuvor.

Die Colgate-Palmolive-Aktie legt im US-Handel an der NYSE zeitweise 1,46 Prozent auf 72,01 US-Dollar zu.

