Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
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12.03.2026 21:30:00
Colgate-Palmolive Announces Quarterly Dividend Increase and Elects Christopher Boerner, Ph.D. to Board of Directors
NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--Mar. 12, 2026-- The Board of Directors of Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) today announced an increase in the quarterly common stock cash dividend to $0.53 up from $0.52 per share. The increase will be effective in the second quarter, 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Colgate-Palmolive Co.
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