Colgate-Palmolive: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Colgate-Palmolive hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Colgate-Palmolive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,13 Milliarden USD im Vergleich zu 5,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at