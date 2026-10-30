Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
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30.10.2026 12:08:11
Colgate-Palmolive Co. Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - Colgate-Palmolive Co. (CL) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $751 million, or $0.94 per share. This compares with $735 million, or $0.91 per share, last year.
Excluding items, Colgate-Palmolive Co. reported adjusted earnings of $777 million or $0.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $5.369 billion from $5.131 billion last year.
Colgate-Palmolive Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $751 Mln. vs. $735 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.91 last year. -Revenue: $5.369 Bln vs. $5.131 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.94 Full year revenue guidance: $ 5.369 B
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