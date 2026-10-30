Colgate-Palmolive Co. Reveals Advance In Q3 Income

(RTTNews) - Colgate-Palmolive Co. (CL) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $751 million, or $0.94 per share. This compares with $735 million, or $0.91 per share, last year.

Excluding items, Colgate-Palmolive Co. reported adjusted earnings of $777 million or $0.97 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $5.369 billion from $5.131 billion last year.

Colgate-Palmolive Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $751 Mln. vs. $735 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.91 last year. -Revenue: $5.369 Bln vs. $5.131 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.94 Full year revenue guidance: $ 5.369 B