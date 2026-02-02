|
02.02.2026 06:31:29
Colgate-Palmolive gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Colgate-Palmolive hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Colgate-Palmolive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 23,95 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 299,81 ARS je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 7 515,90 Milliarden ARS gegenüber 4 940,85 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1091,82 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 1071,33 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 37,91 Prozent auf 25 384,51 Milliarden ARS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18 405,98 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
