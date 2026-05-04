Colgate-Palmolive hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Colgate-Palmolive lud am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 378,13 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 299,06 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7 549,48 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Colgate-Palmolive einen Umsatz von 5 183,72 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at