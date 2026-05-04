|
04.05.2026 06:31:29
Colgate-Palmolive hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Colgate-Palmolive lud am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 378,13 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 299,06 ARS erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7 549,48 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Colgate-Palmolive einen Umsatz von 5 183,72 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!