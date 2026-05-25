Colgate-Palmolive (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Colgate-Palmolive (India) äußerte sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,05 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Colgate-Palmolive (India) im vergangenen Quartal 15,95 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Colgate-Palmolive (India) 14,63 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 48,73 INR. Im letzten Jahr hatte Colgate-Palmolive (India) einen Gewinn von 52,83 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,08 Prozent auf 60,35 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 60,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at