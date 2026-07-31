Colgate-Palmolive (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Colgate-Palmolive (India) hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 12,61 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Colgate-Palmolive (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 11,79 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,03 Milliarden INR – ein Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Colgate-Palmolive (India) 14,34 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at