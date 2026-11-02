Colgate-Palmolive präsentierte Quartalsergebnisse

Colgate-Palmolive hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,37 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 5,13 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at