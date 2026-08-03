Colgate-Palmolive: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Colgate-Palmolive hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 403,89 ARS gegenüber 348,44 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Colgate-Palmolive 7 553,25 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5 869,99 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at