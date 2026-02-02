Colgate-Palmolive veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Colgate-Palmolive hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Colgate-Palmolive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,22 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,86 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Colgate-Palmolive im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 113,87 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 108,36 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at