Colgate-Palmolive veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Colgate-Palmolive hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,46 Prozent zurück. Hier wurden 27,09 Milliarden BRL gegenüber 28,96 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at