lululemon athletica Aktie
WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090
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20.11.2026 22:05:07
Colgate-Palmolive vs. lululemon athletica: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between a steady staples giant and a premium apparel leader requires balancing reliability against growth potential. Investors must decide if Colgate-Palmolive (NYSE:CL) or lululemon athletica (NASDAQ:LULU) better suits their 2027 goals.
Colgate-Palmolive dominates everyday essentials like toothpaste and pet nutrition, while Lululemon leads the premium athletic wear market. One offers defensive qualities in volatile markets, and the other aims for expansion in international retail. This comparison looks at their growth paths, financial health, and current valuations to help you navigate these two distinct paths.
Colgate-Palmolive reaches consumers in more than 200 countries with a diverse portfolio including oral care, home hygiene, and specialty pet nutrition. In its latest annual report, Walmart (NASDAQ:WMT) and its affiliates accounted for nearly 11% of total net sales. Customer concentration like this adds a layer of risk, though the company continues to expand its presence in emerging markets among consumer staples stocks.
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