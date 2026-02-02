02.02.2026 06:31:29

Colgate-Palmolive: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Colgate-Palmolive stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD gegenüber 0,900 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Colgate-Palmolive mit einem Umsatz von insgesamt 5,23 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 20,38 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 20,10 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:52 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow startet leichter -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag kaum verändert. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen