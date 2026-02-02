Colgate-Palmolive: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Colgate-Palmolive stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD gegenüber 0,900 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Colgate-Palmolive mit einem Umsatz von insgesamt 5,23 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 20,38 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 20,10 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at