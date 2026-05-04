Colgate-Palmolive zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Colgate-Palmolive präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Mit einem Umsatz von 27,98 Milliarden BRL, gegenüber 28,72 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,56 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at