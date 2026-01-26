26.01.2026 06:31:29

Colinz Laboratories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Colinz Laboratories hat am 24.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 INR. Im Vorjahresviertel hatte Colinz Laboratories 0,210 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,3 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
