|
26.01.2026 06:31:29
Colinz Laboratories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Colinz Laboratories hat am 24.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 INR. Im Vorjahresviertel hatte Colinz Laboratories 0,210 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,3 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.