Coliwoo Holdings Aktie

Coliwoo Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41TVS / ISIN: SGXE36049950

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 02:32:39

Coliwoo disposes Pasir Panjang co-living space in S$43.9 million sale-and-leaseback deal

It will sell its 80% stake in Coliwoo PP, which owns and manages Coliwoo Hotel Pasir PanjangWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coliwoo Holdings Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.