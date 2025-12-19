Coliwoo Holdings Aktie
WKN DE: A41TVS / ISIN: SGXE36049950
|
19.12.2025 02:32:39
Coliwoo disposes Pasir Panjang co-living space in S$43.9 million sale-and-leaseback deal
It will sell its 80% stake in Coliwoo PP, which owns and manages Coliwoo Hotel Pasir PanjangWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coliwoo Holdings Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.