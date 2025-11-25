Coliwoo Holdings Aktie
WKN DE: A41TVS / ISIN: SGXE36049950
|
25.11.2025 17:12:11
Coliwoo reports 75.1% fall in H2 net profit to S$5.7 million
The group has declared a final dividend of S$0.02 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coliwoo Holdings Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Coliwoo Holdings Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coliwoo Holdings Limited Registered Shs
|0,56
|-0,88%