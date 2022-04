Collaboration UNIL-BCV: le profil de durabilité des placements immobiliers suisses évalué pour la première fois

Lausanne – le 31 mars 2022. La plupart des gérants de placements immobiliers suisses disposent déjà d’objectifs clairs pour réduire les émissions de CO2 et atteindre l’objectif de zéro émission nette à l’horizon 2050. Il s’agit de l’une des principales conclusions d’une étude sur leur engagement en matière de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) conduite par des chercheurs de la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne en collaboration avec la BCV. Cette recherche constitue une première et sera reconduite chaque année.