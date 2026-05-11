Collabos veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Collabos hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,40 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Collabos ein EPS von 11,64 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 403,3 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 466,3 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 21,72 JPY. Im Vorjahr waren 31,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,70 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at