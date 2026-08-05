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05.08.2026 06:31:29
Collabos: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Collabos hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 1,61 JPY gegenüber 2,97 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 380,6 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 13,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 441,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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