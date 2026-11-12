Collective Growth A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Collective Growth A hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,81 Prozent auf 12,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at