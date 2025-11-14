Collective Growth A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Collective Growth A hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Collective Growth A 15,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 238,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at