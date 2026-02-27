Collective Growth A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Collective Growth A lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Collective Growth A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 110,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,7 Millionen USD im Vergleich zu 6,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,340 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Collective Growth A ein Ergebnis je Aktie von -0,570 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 126,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,27 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 55,09 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at