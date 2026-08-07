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07.08.2026 06:31:29
Collective Growth A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Collective Growth A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Collective Growth A im vergangenen Quartal 18,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Collective Growth A 9,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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