07.08.2026 06:31:29

Collective Growth A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Collective Growth A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Collective Growth A im vergangenen Quartal 18,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Collective Growth A 9,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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