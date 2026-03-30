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30.03.2026 06:31:29
Collective Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Collective Metals stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 CAD. Im Vorjahr hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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