Collective Mining legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Collective Mining hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,320 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at