Collective Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Collective Mining ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Collective Mining die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 CAD gegenüber -0,180 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at