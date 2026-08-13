Collective Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Collective Mining hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Collective Mining -0,150 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at