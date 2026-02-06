Collector Bank Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Collector Bank Registered hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,34 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,41 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,12 SEK. Im letzten Jahr hatte Collector Bank Registered einen Gewinn von 6,09 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,60 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,65 Milliarden SEK umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 7,50 SEK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 3,85 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at