Collector Bank Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Collector Bank Registered hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,19 SEK. Im letzten Jahr hatte Collector Bank Registered einen Gewinn von 1,81 SEK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 1,42 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Collector Bank Registered 1,41 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at