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23.10.2026 06:31:29
Collector Bank Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Collector Bank Registered veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Collector Bank Registered 1,70 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Collector Bank Registered im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Collector Bank Registered 1,34 Milliarden SEK umsetzen können.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,04 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,01 Milliarden SEK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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