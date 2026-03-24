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24.03.2026 10:01:20
College Graduates Are Facing the Grimmest Job Market in Years
Artificial intelligence could reshape work, but for now a low-hire, low-fire labor market is the main impediment for young people seeking employment.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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