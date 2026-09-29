Flex Aktie

Flex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

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29.09.2026 17:31:45

College Students Flex Their Power in A.I. Investment Frenzy

Dorm Room Fund, a program that lets college students invest in their peers, raised a new $50 million fund as the competition for young founders ramps up.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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