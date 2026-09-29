Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
|
29.09.2026 17:31:45
College Students Flex Their Power in A.I. Investment Frenzy
Dorm Room Fund, a program that lets college students invest in their peers, raised a new $50 million fund as the competition for young founders ramps up.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
|
10:03
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flex von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
09.09.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Flex Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flex Ltd Registered Shs
|99,06
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas tiefer -- Wall Street startet in Grün -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen starten zur Wochenmitte positiv in den Handel. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.