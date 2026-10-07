Basic Aktie
WKN DE: A4250K / ISIN: JP3835220009
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07.10.2026 17:35:00
College students have to use credit cards just to cover basic living expenses. Here’s what it’s costing them.
Nearly 9 out of every 10 students who use credit cards report doing so to pay for basic living expenses such as food, housing and gas.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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