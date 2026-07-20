Collegium Pharmaceutical Aktie

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WKN DE: A14SUV / ISIN: US19459J1043

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20.07.2026 16:25:59

Collegium Pharma To Relocate Corporate Headquarters To Downtown Boston In 2027

(RTTNews) - Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL), which develops and commercialises medicines for pain management, announced plans to relocate its corporate headquarters to One Lincoln in Downtown Boston in the first quarter of 2027.

The company's new headquarters will be located at One Lincoln, a property owned and managed by DivcoWest.

Commenting on this relocation, Vikram Karnani, President and Chief Executive Officer of Collegium, said, "This move reflects our confidence in where we're headed as a company".

Avison Young served as Collegium's real estate advisor throughout the site selection and lease negotiation process.

COLL has traded between $29.19 and $50.79 over the last year. The stock closed Friday's trade at $36.08.

COLL is currently up 0.06% at $36.10.

For more biotech stock news, visit rttnews.com.

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