Collegium Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A14SUV / ISIN: US19459J1043
|
14.01.2026 11:03:26
Collegium Pharmaceutical EVP Sells COLL 17,600 Shares Amid Strong Close of 2025
On Dec. 8, 2025, Scott Dreyer, EVP & CCO of Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL), exercised options and immediately sold 17,600 common shares in a derivative transaction for a total value of ~$847,800, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($48.17); post-transaction value based on the stock price on the close of Dec. 8, 2025 ($48.66).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
